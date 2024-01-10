PTT’nin iştiraki borca battı

PTT’nin bir iştiraki daha iflasın eşiğine geldi. 2018’de “Yerli ve milli” sloganı ile kurulan PTT Para Lojistik'in öz kaynakları eksi 72,7 milyon TL’ye kadar eridi. Vergi ve sigorta borçlarını ödeyemeyen şirket batık durumda.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “Kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan PTT’deki kötü yönetim yalnızca kurumu değil, iştiraklerini de olumsuz etkiledi. 2018 yılında PTT’nin yüzde 100 iştiraki olarak, “Yerli ve milli” sloganı ile kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin dört yılda borca batık hale getirildiği öğrenildi. Şirketin vergi ve sigorta borçlarını dahi ödeyemez durumda olduğu bildirildi.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş (PTT PAL A.Ş.) 2018 yılında kuruldu. Kuruluş amacı, “Firmalara maliyetleri düşürücü, profesyonel çözümler sunmak” olan şirketin mali dengesinin altüst olduğu tespit edildi.

ÖZ KAYNAKLAR ERİDİ

PTT PAL A.Ş, 2021 yılında 2 milyon 360 bin TL olan öz kaynaklarının tamamını yitirdi. Şirketin öz kaynakları, 2022 sonu itibarıyla eksi 72 milyon 549 bin TL’ye kadar geriledi. Şirketin mali hesaplarında yapılan incelemeye göre, maliyetleri ciddi oranda yükselirken gelirleri maliyetleri karşılayacak oranda artmadı. Şirketin 2022 yılındaki faaliyet zararı 65 milyon 669 bin TL, net dönem zararı ise 74 milyon 910 bin TL oldu.

BORÇLAR BİRİKTİ

Şirketin 2022 yılı sonu itibarıyla bankada 92 milyon 904 bin TL’sinin olduğu ancak borçlarının toplamının ise 187 milyon 815 bin TL olduğu kaydedildi. PTT PAL A.Ş’nin borçlarının ticari borçlar, personel borçları ve vergi borçlarından oluştuğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, PTT PAL A.Ş, ödeyemediği vergi ve sigorta borçlarını 2022 yılında yapılandırdı. Ancak yeni tahakkuk eden vergi ve sigorta borçlarındaki ödeme sorunu devam etti. Şirket, zamanında ödeyemediği vergi ve sigorta borçları nedeniyle 2022 yılında 6 milyon 109 bin TL cezaya çarptırıldı.

ZARAR REKORU KIRILDI

Şirketin dönem net kârı veya zararında yıllara göre yaşanan gerçekleşmeler de borca batık olma durumuna ayna tuttu. 2020 yılında 753 bin TL kâr açıklayan şirketin 2021 yılında 36 milyon 946 bin TL, 2022 yılında ise 74 milyon 910 bin TL net dönem zararına imza attığı kayda geçti.

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AKP BÜROKRATI KOLTUKTA OTURUYOR

Şirketin genel müdürlük koltuğunda eski bir İBB bürokratı oturuyor. 2008 yılında AKP döneminde İSPARK A.Ş’de görev alan, 2015 yılında ise İBB’de yöneticilik yapan Rize doğumlu Cihan Aydoğan, şirketin genel müdürlüğünü yapıyor.