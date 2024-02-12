‘Pucca’ ev sahibiyle davalık oldu; eski ev sahibi Tuba Ünsal açıklama yaptı

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, 16 aydır kira ödemediği ve eve zarar verdiği iddiasıyla ev sahibiyle mahkemelik oldu. Işık, "1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur” dedi. Haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Işık’ın eski ev sahibi Tuba Ünsal ise “Evimi mahvetti demek az kalır sanırım, yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti” ifadelerini kullandı.

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Ev sahibi Jale Tuncer, Işık’ın Nişantaşı’ndaki 3+1’lik evinde 2,5 yıldır kiracı olduğunu söyleyerek, Işık’ın ilk yıl kirayı eksik ya da geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini öne sürdü. Tuncer, kiranın 2023’te 10 bin 500 lira olduğunu ifade ederek “İyilikten maraz doğdu” dedi.

EKONOMİK ZORLUKLARI ANLATTI

'Pucca' ismiyle bilinen Işık ise kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm.”

“EVİ BOŞALTMA SÜRECİNDEYİM; MAHKEME DEVAM EDİYOR”

Pucca şöyle devam etti:

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim."

"TACİZE UĞRAYAN KADININ KENDİNİ SUÇLU HİSSETMESİ GİBİ..."



Yaşananların ardından 'Pucca'nın eski ev sahibi olduğunu söyleyen Tuba Ünsal da Instagram hesanbından ev sahibi Jale Tuncer’e destek veren bir paylaşım yaptı. Ünsal paylaşımında şöyle dedi:

“Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…”