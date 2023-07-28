Putin: ABD, NATO ve Ukrayna, Rusya ile müzakereyi reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Çatışma, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna veya daha doğrusu mevcut Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor" dedi.

Dünya 28.07.2023 14:55 Giriş: 28.07.2023 14:55

Güncelleme: 28.07.2023 14:58 Kaynak: AA

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