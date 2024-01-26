Putin de “En az üç çocuk” dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke nüfusundaki gerilemenin önüne geçilmesi amacıyla ailelere “en az üç çocuk” yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan gibi “üç çocuk” önerisinde bulundu.

Kaliningrad ziyaretinde üniversite öğrencileriyle buluşan Putin, "İki kişi, sadece bir çocuk üretirse nüfus düşer iki çocukta bile yatay kalır. Nüfusun büyümesi için her ailede üç çocuğa ihtiyaç var" dedi.

Eğitim düzeyi arttıkça ve kadınlar kariyerlerine öncelik verdikçe doğum oranlarının azaldığını söyleyen Putin, "Elbette özellikle kadınlar için aileyi büyütmek çok zor, o nedenle genç ailelere yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Rus lider, çiftlerin çocuk sahibi olmayı geç yaşlara ertelememesi gerektiğini, bunun “devlet için bir ihtiyaç” olduğunu savundu.

Rusya'da geçen sene doğum oranları 1999'dan sonraki en düşük düzeye gerilemişti. Nüfus Dairesi de doğum oranlarındaki düşüşün 2027'ye kadar devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Rus hükümeti, çocuk sahibi ailelere düşük faizli ev kredisi gibi bazı destekler getirmişti.