Putin'den Batı'ya yanıt: Rusya’ya müdahale etmeleri halinde...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’da Ukrayna’ya NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimaline ilişkin açıklamalar yapıldığına işaret ederek, "Rusya’ya müdahale etmeleri halinde kaderleri, geçmiş dönemlere göre daha trajik olacak. Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da 2 saat 6 dakika süren Federal Meclise hitabında ülkesi ve dünyadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Rusya ile stratejik güvenlik konusunda müzakerelere ilgi duyduğuna yönelik açıklamalar yaptığına dikkati çeken Putin, "Bu, ABD’deki Başkanlık seçimi öncesi yapılan demagojidir. Onlar (Amerikalılar), kendi vatandaşlarına ve diğerlerine hala dünyayı yönettiklerini göstermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin ülkesine karşı düşmanca eylemlerde bulunduğunu belirten Putin, "Onlar (Amerikalılar), stratejik istikrarla ilgili konuları ciddi şekilde istişare etmek istiyor ve bununla birlikte söyledikleri gibi Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalışıyor. Bu, ikiyüzlü olmanın bir örneğidir" şeklinde konuştu.

Putin, "Pozisyonumuz belli. Tüm gezegenimiz için önemli güvenlik ve istikrar konularını istişare etmek istiyorsanız bunun, Rusya’nın güvenliğini etkileyen ve ulusal çıkarlarımıza dokunan tüm hususlar dahil kapsamlı şekilde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BATI'YA GÖNDERME

Batı’nın Ukrayna, Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki savaşı kışkırttığını savunan Putin, ülkesinin Avrupa’ya saldıracağı yönündeki açıklamaların "saçmalık" olduğunu dile getirdi.

Putin, Batı’da Ukrayna’ya NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimaline ilişkin açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’ya müdahale etmeleri halinde kaderleri, geçmiş dönemlere göre daha trajik olacak. Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor. Ülkemiz, stratejik nükleer silahları kullanmaya tamamıyla hazır. Rusya'ya yeni bir müdahale girişimi, nükleer silah kullanımıyla geniş çaplı bir çatışma tehdidi oluşturuyor.”

Dünya düzeninin Rusyasız olamayacağını belirten Putin, kimsenin ülkesinin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

NÜKLEER SİLAH İDDİASINA YANIT

Putin, Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştireceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunlar asılsız ve bizi yalnızca ABD’nin çıkarlarına uygun koşullarda müzakerelere çekme girişimi" dedi.