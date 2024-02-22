Putin'den kendisine "Manyak o... çocuğu" diyen Biden'a yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik "Manyak o.... çocuğu Putin" ifadelerini değerlendirdi. Putin, “Bana ‘Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler’ diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Hâlâ manyak o.... çocuğu Putin gibiler yüzünden nükleer savaş tehdidi gündemde ancak insanlığın en acil ve en son gündemi iklim krizi" sözlerine yanıt verdi.

Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine yönelik küfür içerikli açıklamalarının, Moskova’nın, neden ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğinin ispatı olduğunu söyledi.

Rus devlet kanalı Rossiya-1'e açıklamalarda bulunan Putin, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında kendisine yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını "kinayeli bir şekilde" değerlendirdi.

Bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden’ı tercih ettiğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin, gülümseyerek, “Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki” dedi.

Putin, Biden’ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, “Bana ‘Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler’ diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı. Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında Rusya lideri Putin'e yönelik, "Hâlâ manyak o.... çocuğu Putin gibiler yüzünden nükleer savaş tehdidi gündemde ancak insanlığın en acil ve en son gündemi iklim krizi" dedi.