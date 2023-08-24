Putin'den Prigojin için başsağlığı mesajı: Hayatında ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Putin, uçağın düşmesi sonucu hayatı kaybeden Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Putin, mesajında "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver'de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Uçak kazasında yaşamını yitiren Wagner lideri Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "90'lı yıllardan beri tanıtırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı.Kazayla ilgili araştırma devam ediyor." dedi.

PRİGOJİN UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg- Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

PUTİN'DEN PRİGOJİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Prigojin'in ölümünün ardından gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Putin, Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı dilerken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAYATINDA CİDDİ HATALARI VARDI"

Putin, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek. Araştırma devam ediyor. Bilirkişi raporu zaman alabilir. Sadece ülkede değil yurt dışında da hizmet etti. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Wagner, Ukrayna'daki Nazizme karşı yapılan mücadeleye önemli bir katkı sağladı ve bunu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.