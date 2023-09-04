Putin-Erdoğan görüşmesine Kremlin’den ilk açıklama: İmza beklenmiyor

Putin ve Erdoğan’ın yaptığı görüşmeye dair açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin sonunda herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine dair ilk açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi.

İki isim ve beraberindeki heyetler arasındaki görüşme 1.5 saat sürdü. Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 1.5 saat süren geniş katılımlı görüşmelerin sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın görüşmelerine çalışma yemeği kapsamında devam edeceği kaydedildi.

Liderlerin çalışma yemeğinden sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Peskov: Görüşmelerin birinci bölümü çok yapıcı geçti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin ve Erdoğan'ın arasındaki görüşmelerin birinci bölümünün çok yapıcı geçtiğini, tarafların birçok alanda 'saat ayarı' yaptığını belirtti.

Peskov, Soçi'deki görüşmelerin sonunda Rus ve Türk tarafları arasında herhangi bir belge imzalanmasının planlanmadığını ifade etti.