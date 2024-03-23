Putin ilk kez konuştu: Rusya'da 1 günlük 'ulusal yas' ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam saatlerinde başkent Moskova'da IŞİD'in konser salonuna düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Saldırı nedeniyle 24 Mart'ta ülke genelinde 'ulusal yas' ilan ettiğini duyuran Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık" dedi.

Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle Rusya'da 24 Mart'ta (yarın) ulusal yas ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da, dün akşam saatlerinde IŞİD'in konser salonuna düzenlediği saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Saldırıyı “kanlı, barbarca bir terör eylemi” olarak tanımlayan Putin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Putin, “Yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle birlikte tüm ülke, tüm halkımız acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum” dedi.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Putin, Moskova dahil Rusya’nın tüm bölgelerinde ek tedbirlerin uygulandığını aktararak, “Artık önemli olan bu kanlı katliamın arkasında olanların yeni bir suç işlemesini engellemektir” ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Putin, “Terör saldırısının doğrudan failleri olan, insanları vuran ve öldüren dört kişinin tamamı bulunup gözaltına alındı. Kaçmaya çalıştılar ve Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı” diye konuştu.

Toplam 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren Putin, şunları kaydetti:

“Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer kolluk kuvvetleri, teröristlere ulaşım, silahlarla saklanma yerleri ve mühimmat sağlayan, suç mahallinden uzaklaşmaları için yollarını planlayan, yardımcı olan tüm yerleri tespit etmek ve ortaya çıkarmak için çalışıyor."

"TOPLU İNSAN KATLİAMIYLA KARŞILAŞTIK"

Saldırıya ilişkin tüm detayların ortaya çıkarılacağına işaret eden Putin, “Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık. Suçlular soğukkanlılıkla ve kasıtlı bir şekilde vatandaşlarımızı, çocuklarımızı yakın mesafeden vurarak öldürdü. Bir zamanlar işgal altındaki topraklarda katliam yapan Naziler gibi, kanlı bir gözdağı eylemi olan ‘gösteri infazı’ düzenlemeyi planladılar” dedi.

Putin, saldırıya karışan herkesin cezalandırılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız. Tekrar ediyorum, Rusya'ya ve halkımıza bu darbeyi, bu zulmü hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız. Gelecekleri de yoktur. Artık ortak görevimiz, cephede savaşan yoldaşlarımız, tüm yurttaşlarımız, tek safta bir arada olmaktır. Öyle olacağına inanıyorum, çünkü hiç kimse ve hiçbir şey bizim birlik ve irademizi, kararlılığımızı ve cesaretimizi, birleşmiş Rusya halkının gücünü sarsamaz."