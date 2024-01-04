Putin imzaladı: Ukrayna’da savaşan yabancılar Rusya vatandaşlığı alabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Rusya için savaşan yabancıların ve ailelerinin Rus vatandaşlığı alabilmesinin önünü açan bir kararname imzaladı. Kararnamede, Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı koyuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararnameyle, Ukrayna’daki savaşta Rusya ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyrukluların ve ailelerinin Rus vatandaşlığı almasının önünü açtı.

Putin, Ukrayna’daki savaşta Rusya için savaşan yabancılara ilişkin düzenlemenin yer aldığı kararnameyi imzaladı.

Kremlin Bilgi Portalı’nda yayınlanan kararnameye göre Ukrayna’ya karşı Rus ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyruklular, Rus vatandaşlığı alabilecek.

ORDUDA EN AZ 1 YIL GÖREV YAPMA ŞARTI

Daha önce Rusya için Ukrayna savaşına katılan, ancak farklı nedenlerle görevlerinden ayrılan yabancı uyruklular da Rus vatandaşlığına başvurabilecek.

Ancak Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı da koyuldu.

Kararnameye göre Rusya adına savaşan yabancı uyrukluların aileleri de Rus vatandaşlığına başvurabilecek.

Rus vatandaşlığına başvuracak olan yabancı uyruklular ve ailelerinden parmak izi ve çeşitli sağlık raporları istenecek. Geçerli şartları taşıyanlar, onayın ardından Rus vatandaşlığı alabilecek.