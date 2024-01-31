Putin'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu. Reuters'ın haberine göre Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek.

KREMLİN ZİYARETİ DUYURMUŞTU

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov Putin'in Türkiye'ye şubat ayı içerisinde ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Reuters'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerini, Ukrayna'daki son durum ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alacak.