Putin'in Türkiye ziyareti: Üst düzeydeki temaslar gündemde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, ziyaretinin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarette "üst düzeydeki temasların" gündemde olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten Peskov, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde ve hazırlanıyor. İki lider ziyaretin tarihi üzerinde mutabakata varır varmaz bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"UKRAYNA SALDIRILARINA YANIT DEĞİL"

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv kentine yönelik sabah saatlerinde saldırı düzenlediğine dikkati çeken Peskov, bunun Ukrayna ordusunun hafta sonu düzenlediği, Donetsk'te 28 kişinin ölümüne neden olan saldırıya yanıt olmadığını kaydetti.

Peskov, "Özel askeri operasyonu sürdürüyoruz ancak Kiev yönetiminin yaptıklarının aksine ordumuz, sosyal tesisleri, sivillerin yaşadığı mahalleleri, sivilleri vurmuyor. Bu, ordumuzu Kiev yönetiminin ordusundan farklı kılıyor" ifadesini kullandı.