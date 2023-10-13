Putin: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonunun ciddi sonuçları olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin "ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucu" olduğunu dile getirdi.

"ABD, FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI DİKKATE ALMADI"

Putin, ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla birlikte Orta Doğu meselesinin çözümünü tekelleştirmeye çalıştığını, her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar bulmayla ilgilenmediğini ve Filistin halkının temel haklarını dikkate almadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara operasyonu hazırlama planlarını duyduklarını belirten Putin, "Yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. Yerleşim alanlarında teçhizat olmadan bu operasyonu gerçekleştirmek daha da zordur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır" dedi.

"İKİ DEVLET FORMÜLÜ UYGULANMALI"

Mevcut durumda asıl meselenin çatışmaları durdurmak olduğunu vurgulayan Putin, ateşkesin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması için kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Rusya’nın yapıcı fikirli tüm ortaklarla koordinasyonu sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Putin, "Filistin-İsrail ihtilafını müzakere yoluyla çözmenin alternatifi olmadığı inancından yola çıkıyoruz. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile barış ve güvenlik bir arada olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler iki devlet formülünün uygulanması olmalıdır" diye konuştu.