Putin kazandı, Batı sonuçları tanımadı

Dış Haberler

Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini alarak seçimi kazandı. Rusya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 74,22 olduğu belirtildi.

Seçim sonrası vatandaşlarına seslenen Putin, halka seçime katılımdan dolayı teşekkür ederken Ukrayna'da temas hattında bulunan Rus ordusuna özellikle teşekkürlerini vurguladı. Basının sorularını yanıtlayan Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimler öncesinde Rus topraklarına yönelik saldırılarını artırdığına dair bir soruya “gerekirse Ukrayna topraklarında bir tampon bölge oluşturabileceklerini” yanıtını verdi. Putin, tampon bölgenin “yabancı yapımı silahların Rusya topraklarına ulaşmasını engelleyecek kadar büyük olabileceğini” söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya kara birliklerinin konuşlandırılması açıklamalarına ilişkin Putin, Rusya’nın her koşulda kendi çıkarlarına ve çatışma bölgesindeki duruma göre hareket edeceğini vurguladı. Putin, “Gerçekten ciddilerse, uzun vadede barışı inşa etmek istiyorlarsa, barış görüşmelerinden yanayız. Yeniden silahlanma için 1,5-2 yıl ara verilsin diye değil” dedi.

ÇATIŞMA MÜMKÜN

Rusya ile NATO arasında çatışma olup olmayacağına yönelik soruyu cevaplayan Putin, “Modern dünyada her şey mümkün. Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “iki ülkenin uzun süredir devam eden iyi komşuluk ve dostane ilişkileri sürdüreceklerini ve kapsamlı stratejik koordinasyonu derinleştireceklerini" söyledi. Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik "Sırp halkı Başkan Putin'in zaferini sevinçle karşıladı, çünkü onu büyük bir devlet adamı ve her zaman güvenebileceği ve halkımızı kollayacak bir dost olarak görüyor" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "Ağabeyimiz zafer kazandı, bu da dünya için iyiye işaret" dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi de Putin'i tebrik etti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da yapılan devlet başkanı seçimlerinin "geçici işgal altındaki" Ukrayna topraklarında da yapılmasını şiddetle kınadığını, buradaki seçimlerin "hükümsüz olduğunu" bildirdi. Açıklamada, AB'nin Rus makamlarının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerini seçimlere davet etmeme kararının, Rusya'nın taahhütlerine aykırı olduğu belirtildi.

Fransa, Rusya’daki seçimlerin "baskı" ortamında gerçekleştiği suçlamasında bulunurken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise “tüm gerçek muhalefetin sindirildiğini” söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ise seçim sonucunu gayri meşru olduğu gerekçesiyle tanımadıklarını söyledi.