Putin Körfez’i ziyaret edecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez ülke dışına çıkmaya hazırlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Çarşamba günü (bugün) Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretlerinde bulunacağını söyledi.

ZİRVEYE KATILIM FORMATI BELİRSİZ

Peskov açıklamasında, Putin'in her iki ülkeye yapılacak çalışma ziyaretlerinin bir günden fazla sürmeyeceğini dile getirdi. Açıklamada Putin'in ziyaretleri sırasında ikili ilişkiler, petrol, Filistin-İsrail çatışması ve Ortadoğu'daki sorunların ele alınacağı vurgulandı.

Kremlin Sözcüsü, Time dergisinin Putin'i yılın adamı ödülüne aday gösterme kararına ilişkin açıklamasında, Putin'in dünya meselelerindeki rolünün olağanüstü olduğunu ve değerlendirilmesinin zor olduğunu söyledi. Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine katılım formatına ilişkin kararın henüz verilmediğini söyledi. Daha önce Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, Putin'in 2024 yılında ülkesinde yapılacak G20 zirvesine davet edileceğini söylemişti.

İRAN’DAN ZİYARET

Peskov, Kremlin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 7 Aralık Perşembe günü Rusya'ya yapacağı ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeleri doğruladığını söyledi.