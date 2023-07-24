Putin onayladı: Rusya'da dijital rublenin kullanımı başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da dijital rublenin kullanımına başlanacak. Uygulama Rusya Merkez Bankası tarafından yönetilecek.

Dünya 24.07.2023 14:07 Giriş: 24.07.2023 14:07

Güncelleme: 24.07.2023 14:09 Kaynak: AA

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