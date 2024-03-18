Putin: Rusya-NATO çatışması Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile NATO arasında çatışmanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanı seçiminin sona ermesinin ardından seçim karargahından vatandaşlara seslendi.

Halka seçime katılımdan dolayı teşekkür eden Putin, Ukrayna'da temas hattında bulunan Rus ordusuna özellikle teşekkürlerini vurguladı. Putin, yeni dönemde Rus ordusunun yeteneklerini güçlendirmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Tüm halkın dini inanç ve etnik kökene bakılmaksızın kendilerini tek bir Rus ailesi gibi hissettiğini belirten Putin, bunun ileriye doğru hareketin en önemli koşulu olduğunun altını çizdi.

"UKRAYNA TOPRAKLARINDA SIHHİ BÖLGE OLUŞTURULABİLİR"

Putin, daha sonra karargahta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belgorod bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Harkiv bölgesinin Rusya’ya katılmasını gerekli görüp görmediği sorusunu da cevaplayan Putin, sınır bölgelerinin bombalanmasıyla ilgili trajik olaylar göz önüne alındığında Rusya’nın Ukrayna toprakları içerisinde bir noktada "sıhhi bölge" oluşturmak zorunda kalacağını kaydetti.

Belirli bölgeler ile birleşme planları hakkında konuşmaya hazır olmadıklarını dile getiren Putin, "Düşmanın kullandığı yabancı silahlar yüzünden aşılması oldukça zor bir güvenli bölge oluşturma gerekli hale gelebilir" ifadesini kullandı.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN YANAYIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2024 Paris Olimpiyatları süresince ateşkes teklifinden haberi olmadığını aktaran Putin, Rusya’nın her koşulda kendi çıkarlarına ve çatışma bölgesindeki duruma göre hareket edeceğini vurguladı. Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz barış görüşmelerinden yanayız ancak düşmanın cephanesi bittiği için değil, eğer gerçekten ciddilerse, uzun vadede barışı inşa etmek istiyorlarsa, barış görüşmelerinden yanayız. Yeniden silahlanma için 1,5-2 yıl ara verilsin diye değil."

Fransa’ya Ukrayna’da çatışmaları ağırlaştırmasını değil, barışçıl çözüme katkıda bulunmasını öneren Putin, Ukrayna’da NATO askerlerinin bulunduğunu bildiklerine dikkat çekti.

NATO İLE ÇATIŞMA OLACAK MI?

Rusya ile NATO arasında çatışma olup olmayacağına yönelik soruyu cevaplayan Putin, "Modern dünyada her şey mümkün. Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum" dedi.