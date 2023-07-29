Putin’den Afrika hamlesi

St. Petersburg'da iki gün sürecek zirvede ülkesinin Afrika açılımlarını duyuran Rus lider Putin, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ücretsiz tahıl sevkıyatı yapma taahhütü verdi.

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Rusya ile Batı arasında Afrika'da etkinlik mücadelesi şiddetlenirken St. Petersburg'daki zirvede konuşan Rus lider Vladimir Putin, ülkesinin Afrika stratejisinin sinyallerini verdi. İki gün sürecek Rusya-Afrika zirvesinin açılışında konuşan Putin, altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapma taahhütünü açıkladı. Ülkesinin küresel bir gıda krizinin önüne geçilmesi için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini belirten Putin, Afrika ülkeleri ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Rus lider "Rusya, Afrika ülkelerinin borç yükünün hafifletilmesi çalışmalarına katılıyor. Rusya tarafından Afrika ülkelerinin silinen borcu şimdiye kadar 23 milyar dolara ulaştı. Son taleplere göre bu amaçlar için 90 milyon dolar daha tahsis edeceğiz" dedi.

Moskova’nın 1,3 milyar nüfuslu kıta ile ilişkilerini pekiştirme amacı taşıyan Rusya-Afrika zirvesinde Putin, "Ülkemiz, özellikle insani yardım dağıtımlarıyla ihtiyaç sahibi devletleri ve bölgeleri desteklemeye devam edecek. Kaynakların dağıtımında daha adil bir sistemin inşasına aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Küresel bir gıda krizini önlemek için azami çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne önümüzdeki üç-dört ay içinde 50 bin ton kadar tahıl yardımı yapma niyetinde olduklarını belirten Putin "Ülkemizin hem ticari bazda hem de en muhtaç Afrika ülkelerine hibe yardımı olarak Ukrayna tahılını ikame edebileceğini daha önce de söylemiştim" diye konuştu.

Rus paralı asker grubu Wagner'ın aktif olduğu Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren kararlara diğer Afrika ülkelerine göre en fazla ret oyu kullanan ülkelerden.

Burkina Faso bazı gözlemcilerce Wagner'in yeni hedefi olarak görülürken, Zimbabve uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Somali ise ABD'nin müttefiki olmasına rağmen, Ukrayna'nın işgali dolayısıyla yaşanan tahıl arzıyla ilgili kısıtlamalardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

BÜYÜK YIĞINAK

54 ülke ile BM Genel Kurulu'nun en büyük oy bloku olan Afrika, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda da en fazla bölünmüş blok durumunda.

Buna göre, Rus üniversitelerine Afrikalı öğrencilerin kayıtlarının artırılması, "Rusya ve Afrika'da, dünyada meydana gelen olaylarla ilgili objektif, tarafsız bilgilerin Rus ve Afrikalı izleyicilere yayınlanacağı ortak bir bilgi alanı" oluşturulması ve birçok Afrika ülkesinde Rus devlet haber medya bürolarının açılması önerisi de dahil olmak üzere birçok adım planlanıyor.

Rusya-Afrika zirvesine bu yıl devlet başkanı düzeyinde katılım önceki yıllara göre rüşük. 2019’daki zirveye 43 devlet başkanı katılırken, bu yılki zirveye yalnızca 17 devlet başkanı geldi, 32 ülke ise diğer üst düzey yetkililer ve büyükelçiler tarafından temsil edildi.

Kremlin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin aracılığında varılan "tahıl koridoru anlaşmasını" 10 gün önce sonlandırmıştı. Bu girişimin küresel tahıl fiyatlarını yükselterek küresel gıda krizini tetiklemesinden endişe ediliyor.