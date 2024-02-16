Putinvari rejimin taşları döşeniyor

Yargıyı hedef alan Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak rahatsızız” dedi. Anayasa Hukukçusu Boyunsuz, “Erdoğan ortağına göz kırparken diğer yandan rejimin yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor” vurgusu yaptı.

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. 12 yıl sonra Mısır’a giden ve ‘Darbeci’ dediği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşen Erdoğan, ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi. F-16 konusuna da değinen Erdoğan, “ABD ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor” dedi.

Erdoğan’ın AYM ve Danıştay’ı hedef alan sözleri ise dikkat çekti. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay özelinde başlayan AYM-Yargıtay arasında kriz devam ederken Erdoğan bir kez daha yargıyı hedef aldı. FETÖ’den ihraç edilen 450 hâkim ve savcılar hakkında iade kararı veren Danıştay ile ilgili konuşmasına başlayan Erdoğan, “Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.

CUMHUR İTTIFAKI VURGUSU

Erdoğan’ın açıklamalarındaki Cumhur İttifakı vurgusu ise dikkat çekti. “Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

Bir süredir AYM ve Yargıtay arasında süren çatışmalar ittifak içerisindeki İslamcı kadrolar ile Yargıtay’da mevzilenen MHP kadrolarını karşı karşıya getirirken, yargı krizi rejimin içerisindeki çatışmaları da ortaya çıkarmıştı. Bu çatışma hali Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile gündemden düşerken Erdoğan’ın yargı hedefi bu kez Danıştay üzerinden devam etti.

HUKUKÇU ÖZSOY BOYUNSUZ: "YÜRÜTMEDEN YARGIYA BİR AYAR VAR BURADA"

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz Erdoğan’ın yargıyı hedef alması hakkında konuştu. “Saray rejiminin ülkeyi getirdiği noktada bir hukuk devletinden bahsedemiyoruz” diyen Boyunsuz, “Erdoğan açık açık ‘bizi dinlemiyorsunuz, canımızı sıkıyorsunuz’ mesajı veriyor. Yürütmeden yargıya giden bir ayar var burada. Bunu da ilk defa yapmıyor tabii ancak devlete karşı hak arayan bütün bir topluma önce bizim onayımızdan geçecek diyor. Yani hakkını arayan kim varsa burada tek mercii yürütme onunda başında ben varım diyor” dedi.

Rejimin geleceği açısından da hukukun tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirten Boyunsuz, “Aslına bakarsanız Danıştay’ı da AYM’yi de Erdoğan dizayn etti. Ancak görünen o ki rejimin de içerisinde başka başka güç dengeleri var. Erdoğan açısından bizden olmak yetmiyor artık” diye konuştu. Yargıda kriz görüntüsüyle ana amacın hukukun tasfiye edilmek istendiğinin de altını çizen Boyunsuz, “Rekabetçi otoriterlik içerisinde açık bir iktidar kavgası var. Adil, eşit, özgür bir ülke talebi yok burada. Güç için savaşıyorlar” dedi. Erdoğan’ın sözlerindeki ittifak vurgusuna da değinen Boyunsuz, “Bu açıklama ile ortağına şimdilik göz kırpıyor Erdoğan, ancak Türkiye’ye uyarlanmış bir Aliyev, Putinvari bir yönetim için hareket ediyor” ifadelerine yer verdi.