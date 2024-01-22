Quaresma: Kariyerim henüz bitmedi, Beşiktaş bir olasılık

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırabileceğini söyledi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz basınına konuştu. Kariyerine henüz son vermediğini belirten 40 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'a geri dönüş sinyali verdi.

Record'a konuşan Quaresma, "Her zaman kariyerimi sahada bitirmek istediğimi söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Haberde Quaresma'nın eski milli takım teknik direktörü Fernando Santos ile yeniden bir araya gelebileceği de belirtildi.

Beşiktaş, kariyerinde 9 takımda forma giyen Quaresma'nın en çok maça çıktığı kulüp. Siyah-beyazlı formayı iki dönemde terleten Quaresma, 227 maçta 38 gol atıp 77 asist kaydetti.

9 Aralık'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce Quaresma'ya plaket takdim edilmişti.

Beşiktaş'taki ikinci döneminde 4 sezon oynayıp 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, 2019'da Kasımpaşa'ya gitmişti.

Portekizli yıldız son olarak ülkesinin takımlarından Vitoria Guimares'te forma giydi. Quaresma yaz aylarından bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı.