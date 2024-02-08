"Radikal Tahammülsüz" izleyiciyle buluşuyor

"Radikal Tahammülsüz", 20 ve 21 Şubat tarihlerinde İstanbul'da seyircisiyle buluşacak.

Prömiyerini 28 Kasım 2023’te Baba Sahne’de yapan Radikal Tahammülsüz, yeni yılda yeni gösterimlerle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Ferhan Şensoy'un anısına Enver Aysever ve Haluk Polat'ın birlikte kurguladığı sahne gösterisinin oyuncu kadrosunda Enver Aysever, Haluk Polat, Sibel Sürel, Merve Bahtiyar ve Sevra Baklacı yer alıyor.

Radikal Tahammülsüzlük oyunu, 20 Şubat Salı Günü İstanbul Ses Tiyatrosu, 21 Şubat Çarşamba Günü ise Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Müzikal komedi türündeki oyunun biletleri ise Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa sunuldu.