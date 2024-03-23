Radyasyonun planları askıda

Sinop’un sonunu hazırlayacak nükleer santral projesinin imar planları onaylandı. Sinop NKP ormanları ve sit alanlarını yok edecek plana itiraz edecek.

Gökay BAŞCAN

Mersin Akkuyu’da inşası süren nükleer tehlike Sinop’ta da yeniden gündemde. Akkuyu’daki santralın sahibi Rosatom ve iktidar kanadından yapılan açıklamalar, tüm itirazlara rağmen Sinop Nükleer Güç Santralı projesinin için yeniden harekete geçildiğini gösterdi. Son olarak da Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nükleer santrala ilişkin hazırlanan Sinop Nükleer Santral Alanı’nın kara tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi askıya çıkartıldı.

Yayımlanan ‘radyolojik açıdan önemli bölgeler’ haritasında, Sinop ile Erfelek'in merkezi ve köylerinin, Gerze ve Ayancık’ın ise köylerinin en ufak bir kazada büyük risk altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fukuşima ve Çernobil’de yaşanan felaketlerde yaklaşık 30 kilometrelik çaplık alanda oturulması, yerleşim kurulması yasaklanmıştı.

BÖLGE TEHDİT ALTINDA

Plan notlarında, tamamı ormanlık alan proje sahası ve çevresinde ormanlık alanlara verilecek zararın el at seviyeye indirileceği iddia edildi. Ayrıca yine nükleer santralın etki sahasında 4 ayrı sit alanı koruması altında olan bölge bulunuyor. Hacıali Kışlası, Çaldere ve Çataltepe ile Bozburun bölgeleri 3. derece arkeolojik sit alanıyken, Gerne kalıntılarının bulunduğu yer 1. derece arkeolojik sit alanı.

Projeden daha inşaat aşamasında zarar görecek bölgelerin arasında, Hamsilos Tabiat Parkı, Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Aksaz-Karagöl Sulak ve Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı da bulunuyor. Yine proje alanı ve çevresinde toplam altı adet endemik bitki türü tespit edildiği ve birçoğu tehlike altında.

KARADENİZ’İ ISITACAKLAR

Projenin en büyük sorunlarında biri de soğutma suyu için Karadeniz’den su çekilmesi. İklim krizine bağlı olarak artan su sıcaklıkları deniz popülasyonunu etkilerken Sinop NGS’nin soğutma suyu da bölgeyi olumsuz etkileyecek. İmar planı notlarında alıcı ortamın sıcaklığını 2 dereceden fazla artırmayacak şekilde deşarj işlemi yapılacağı belirtildi.

Sinop Nükleer Karşı Platformu’ndan yapılan açıklamada, ÇED dosyasında ve üst planlardaki eksiklikleri tamamlaya çalışıldığı belirtildi. Aıklamada, Sinop’un geleceğiyle oynanan bu planlara itiraz edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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DANIŞTAY ‘DUR’ DEMİŞTİ

Sinop'ta yapılmak istenen nükleer santral için hazırlanan ÇED raporunu reddeden Samsun İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulmuştu. Danıştay, davanın yeniden görülmesi için dosyayı alt mahkemeye geri göndermişti. Kararın üzerine Sinoplular yaptığı açıklamada mücadelenin süreceğini belirtmişti.