Radyo Hêvi, HEDEP'in kongre için yaptığı reklam teklifini 'yasak' gerekçesiyle reddetti

HEDEP, 12 Kasım Pazar günü Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek olan İstanbul İl Örgütü’nün 2’nci Olağanüstü Kongresi'nin reklamını yayımlatmak amacıyla Kürtçe yayın yapan Radyo Hêvi’ye ilettikleri teklifin 'yasak' gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

İstanbul'da Kürtçe müzik yayını yapan Radyo Hêvi, kongre duyurusu reklamı yayımlatmak isteyen Halkların Eşitlik ve Denmokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul İl Örgütü’nün götürdüğü teklifi, 'yasak' gerekçesiyle geri çevirdi.

MA'da yer alan habere göre, HEDEP İstanbul İl Örgütü 2’nci Olağanüstü Kongresi 12 Kasım Pazar günü Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Parti yöneticileri, basın yayın organlarında kongre duyuru reklamı yayımlatmak amacıyla kentte Kürtçe yayın yapan Radyo Hêvî yetkilileri ile de temasa geçti.

Radyo yetkilileri, HEDEP İl Örgütü’nden gelen teklifi, 'yasak' olduğu gerekçesini öne sürerek geri çevirdi. HEDEP İl Örgütü Basın Komisyonu, konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, “Radyo Hêvî, ‘yasak’ olduğunu belirterek kongrenin tanıtımını yapamayacaklarını söyledi. Basın ve yayın çalışmaları yürüten Basın Komisyonu’muzdan ilgili arkadaşımız siyasi partilerin yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında reklam vermek üzere talepte bulunabileceğini ve buna dair kanuni bir yasaklamanın olmadığını belirtmiş olmasına rağmen, Radyo Hêvi adına görüşmeyi gerçekleştiren yetkili kişi alaycı bir tavırla 'Siz çağrı içeriğinizi gönderin biz bakarız’ demiş ve daha sonra da herhangi bir geri dönüş olmamıştır” denildi.

"BU YAKLAŞIMI KINIYOR VE KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Kürtçe müzik yaptığını, Kürt diline ve müziğine sahip çıktığını iddia eden Radyo Hêvi, iktidar güdümünde siyasal bir tutumla partimizi kriminalize etmeye çalışan bir anlayışla hareket etmektedir. Bu tutum ilkeli yayın anlayışına tezat teşkil etmektedir. Partimize dönük bu yaklaşımı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Gereğini halkımızın takdirine bırakıyoruz.”