Radyocu Ersin Baydamar tutuklandı

Bakırköy'de nişanlısı Ebru Manay'ın eski eşi Mithat Şahin'i kendisine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla nişanlısı Ebru Manay'ın eski eşi Mithat Şahin'i silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı.

Olay, 15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy Sahil'de saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Manay'ı arayıp hakaret ve küfretti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti.

Olayın ardından kaçan Ersin Baydamar, daha sonra Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada ilk olarak savcıya ifade veren Baydamar, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.