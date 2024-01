Rafael Nadal, Avustralya Açık'a katılamayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacak.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, kortlara 349 gün sonra Avustralya'da düzenlenen ATP 250 turnuvası Uluslararası Brisbane turnuvasıyla dönmüştü.

Turnuvanın çeyrek finalinde Jordan Thompson'a 2-1 yenilenen Nadal, bu karşılaşmada sakatlık geçirmişti.

Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılmayacağını duyurdu.

5 SETLİK MAÇLARDA MÜCADELE ETMEYE HAZIR DEĞİLİM

Nadal, açıklamasında şunları söyledi:

" Brisbane'deki son maçım sırasında bir kasımda küçük bir sorun yaşadım ve bildiğiniz gibi bu beni endişelendirdi. Melbourne'e vardığımda MR çektirme şansım oldu ve bir kasımda mikro yırtık var, sakatlık yaşadığım yerde değil ve bu iyi haber. Şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Doktorumu görmek, biraz tedavi olmak ve dinlenmek için İspanya'ya geri dönüyorum.

Bu geri dönüş için yıl boyunca çok çalıştım ve her zaman belirttiğim gibi hedefim 3 ay içinde en iyi seviyemde olmak. Muhteşem Melbourne seyircisinin önünde oynayamayacak olmam benim için üzücü olsa da bu çok da kötü bir haber değil ve hepimiz sezonun gidişatıyla ilgili olumlu düşünmeye devam ediyoruz. Burada, Avustralya'da oynamayı gerçekten çok istiyordum ve beni çok mutlu ve pozitif yapan birkaç maç oynama şansım oldu. Desteğiniz için hepinize teşekkürler ve yakında görüşmek üzere!"

I have worked very hard during the year for this comeback and as I always mentioned my goal is to be at my best level in 3 months.

Within the sad news for me for not being able to play in front of the amazing Melbourne crowds, this is not very bad news and we all remain positive… pic.twitter.com/FoFrr5AgMZ