Rakamlarla Süper Kupa finali: 90 dakika sürmeyebilir

Süper Kupa finali Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7 Nisan’da Urfa’da oynanacak. Talepleri dikkate alınmadığı gerekçesiyle Fenerbahçe’nin sahaya U19 ekibiyle çıkması beklenirken; takım yöneticileri finalin 90 dakika sürmeyeceğini belirtti.

2023 Turkcell Süper Kupa maçında, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın tribün gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak.

17 Ocak 1909’da oynanan özel maçla başlayan rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler, daha önce oynanan 398 müsabakanın 148’ini kazanırken sarı-kırmızılı ekip 127 kere galip geldi. 123 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe bu müsabakalarda 540 gol atarken, Galatasaray 496 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son 10 mücadelenin dördünü Galatasaray kazanırken ikisini Fenerbahçe kazandı, dört maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

SÜPER KUPA'YI EN ÇOK KAZANAN GALATASARAY

Ezeli rakipler Süper Kupa’da 7.kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 6 müsabakanın üçünde Galatasaray, üçünde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Kupayı müzesine en çok götüren takım Galatasaray oldu. 26’ncı kez Süper Kupa mücadelesine çıkacak sarı kırmızılılar daha önce oynadığı 25 maçın 16’sını kazanarak kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise daha önce oynadığı 18 Süper Kupa maçının 9’unu kaybederken 9’unu kazanarak kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA SAHAYA ÇIKACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fenerbahçe’nin maçı 23 Mayıs'a erteleme talebini A Milli Futbol Takımının Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurarak reddetmesinin ardından sarı lacivertliler süper kupa maçına U19 takımıyla çıkacak. TFF yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye 14 Mayıs'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesinin teklif edildiğini, Fenerbahçe'nin ise TFF'nin bu teklifi kabul etmediğini bildirdi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada “Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa’ya gideceğiz ama bugün TFF’ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF’ye şu soruyu sorduk: ‘Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyecekseniz veya yabancı bir hakemle oynatacaksanız bizi lütfen bilgilendirin’ dedik. Farklı bir şey gelmedikçe, bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa’ya gitmek üzere kararımızı almış bulunmaktayız” demişti.

"MAÇ 90 DAKİKA SÜRMEYECEK"

Erol Bilecik’in yaptığı açıklamada en çok dikkat çeken bölüm maçın “90 dakika sürmeyeceği” ifadesi oldu. Maça U19 takımıyla çıkacaklarını söyleyen Bilecik, “Taraftar tabii ki gidebilir. Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum. Urfa’nın bu anlamda coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarımıza cazip gelecektir. Giden taraftarımız olacaktır, başımızın üzerinde ama biz orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunu söylüyorum.” diye konuştu. Futbol Müsabaka Talimatı’na göre bir takım maça en az 9 kişiyle çıkmak zorunda. Maç oynanırken bir takımda en az 7 kişi sahada olmak durumunda. Takımdaki oyuncu sayısı sakatlık, kırmızı kart vb. durumlardan dolayı altıya düşerse maç hakem tarafından tatil edilir. Süper Kupa mücadelesinde böyle bir durum yaşanırsa Fenerbahçe 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

"BU BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin, TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu bizim sorunumuz değil. Alanya hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Bir sonraki maç Pendikspor, hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Urfa halkı da bizi bekliyor. İki büyük takımı görmek istiyor. Kendi programımız üzerinden gideceğiz. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı. Biz çıkıp kendi kadromuzla maçımızı oynamak istiyoruz. Lig nasıl önemliyse Süper Kupa da aynı şekilde bizim için önemli" yanıtını verdi.

NEDEN ERTELENMİŞTİ?

29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanması planlan müsabaka yaşanan kriz sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF’nin ortak kararıyla ertelenmişti. Suudi yetkililer önce Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmasına, takımların 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' pankartlarıyla sahaya çıkmasına, oyuncuların maç öncesi Atatürk tişörtleriyle ısınmasına izin verilmeyeceğini TFF'ye iletti. Takımlar da böyle bir durumda maça çıkmayacaklarını TFF’ye bildirdi. TFF ile Suudi yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda İstiklal Marşı’nın okunmasına izin verilmesine rağmen takımlar pankarta ve Atatürk tişörtlerine izin vermeyince maça çıkmamaya karar verip Türkiye’ye dönmüşlerdi

TFF ve kulüpler tarafından yapılan ortak açıklamada "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" denmişti.