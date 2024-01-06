Rakı fiyatlarına zam

Yeni yılla birlikte zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubu alkol fiyatlarına yüzde 30-32 aralığında zam geldiğini duyurdu.

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya arka arkaya zam geldi. Son zam haberi ise rakıdan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Mey alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.

Yeni zammı duyuran Aybaş, yüzde 30-32 oranında artış olduğunu belirtti.

Mey Grubuna gelen zamla yeni fiyatlar şöyle: