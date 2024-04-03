Ramazan coşkusu seçime kadarmış: Kaybeden AKP’li Üsküdar Belediyesi iftar çadırını kapattı

Seçimi kaybeden AKP'li belediyelerin halka hizmeti durdurduğuna ilişkin haberler sürüyor. Üsküdar Belediyesi, seçim öncesinde her gün açtığı iftar çadırının faaliyetini durdurdu.

Seçimi kaybeden AKP'li belediyelerin halka hizmeti durdurduğuna ilişkin haberler sürüyor. Üsküdar Belediyesi, seçim öncesinde her gün açtığı iftar çadırının faaliyetini durdurdu.

Daha önce de bazı yerlerde seçimi kaybeden AKP'li belediyelerin çöpleri toplamadığı, bazı hizmetleri aksattığı yönünde haberler çıkmıştı.