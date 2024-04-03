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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Ramazan coşkusu seçime kadarmış: Kaybeden AKP’li Üsküdar Belediyesi iftar çadırını kapattı

Seçimi kaybeden AKP'li belediyelerin halka hizmeti durdurduğuna ilişkin haberler sürüyor. Üsküdar Belediyesi, seçim öncesinde her gün açtığı iftar çadırının faaliyetini durdurdu.

Güncel
  • 03.04.2024 19:52
  • Giriş: 03.04.2024 19:52
  • Güncelleme: 03.04.2024 19:59
Ramazan coşkusu seçime kadarmış: Kaybeden AKP’li Üsküdar Belediyesi iftar çadırını kapattı

Seçimi kaybeden AKP'li belediyelerin halka hizmeti durdurduğuna ilişkin haberler sürüyor. Üsküdar Belediyesi, seçim öncesinde her gün açtığı iftar çadırının faaliyetini durdurdu. 

Daha önce de bazı yerlerde seçimi kaybeden AKP'li belediyelerin çöpleri toplamadığı, bazı hizmetleri aksattığı yönünde haberler çıkmıştı. 

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