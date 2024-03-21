Ramazan'da bar gezen AKP'li Hamza Dağ'a Cem Yılmaz ve Pegasus çalışanları hatırlatması

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ, Ramazan ayında bar bar gezince, sosyal medyadaki kullanıcılar komedyen Cem Yılmaz ile Pegasus çalışanlarının içkili fotoğraf paylaştıkları için linç edilmesini hatırlattı. Kimi AKP’liler de Dağ’a tepkili.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yanına CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi de alarak kentteki barları gezdi.

Bu anlara ait video AKP’li Çelebin’nin hesabından paylaşıldı. Çelebi bu paylaşımına “Zalım geceler, Hamza Dağ her an karşınıza çıkabilir…” yazdı. AKP’li Dağ’ın sosyal medya hesabından hangi partinin adayı olduğunu yazmaması da dikkat çekti.

Zalım geceler🤗

Hamza Dağ her an karşınıza çıkabilir…@avhamzadag pic.twitter.com/SI4LzHDfs8 — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) March 20, 2024

AKP’li Hamza Dağ’ın barları gezip buradan görüntü paylaşması akıllara Cem Yılmaz ile Pegasus çalışanlarının içkili fotoğraflar paylaştığı için linç edilmesini hatırlattı. AKP’li olduğu anlaşılan bazı kullanıcılarsa Dağ’a bu görüntüler nedeniyle tepkili. Bunu CHP'li veya başka bir partinin adayının yapması durumunda AKP'li siyasetçi, medya ve trollerin ne tür kampanyalar yürüteceğini tahmin edenler, iktidarın çelişkilerine dikkat çekti.

Bu olayları hatırlatarak Ham Dağ’a tepki gösteren bazı kullanıcıların mesajları şöyle:

Cem Yılmaz’ı linç edenler sahura kalktı mı? https://t.co/x4VnOLsIrG — Cemile Bayraktar (@cemilebayraktr) March 21, 2024

Pegasus çalışanları kişisel hesaplarından paylaştıkları fotoğraf yüzünden günlerce linç edilip işten atıldı. Daha 10 gün önce Cem Yılmaz kişisel hesabından paylaştığı bardak yüzünden günlerce konuşuldu. Sıradan yurttaş alkol masası paylaşınca ayıp, hassasiyet. Size günah yok. https://t.co/EJTfaQ2fpT — Nazlı Eda Piyade (@nazliieda_) March 20, 2024

Ramazan’da içkili video fotoğraf paylaşmak, Pegasus’ta olduğu gibi gariban işçiye, emekçiye yasak ama AKP’lilere serbest.



Yaşam tarzı nedeniyle suçlu, ahlaksız ilan ettiğiniz, trollerinizle saldırdığınız, işinden, ekmeğinden ettiğiniz herkesin eli iki yakanızda https://t.co/55P7dH8wtk — Hüseyin Gümüş (@huseyingumus48) March 20, 2024

Ramazan günü alkollü mekan ziyaretini CHP’li bir aday yapsa acaba neler olurdu https://t.co/dI3Kv5Xn57 — Av. Kerim Bütün (@Kerimbutunn) March 20, 2024

Göreve gelirse kapatacağı mekanları gezmiş adam bir de videonun sonunda sadece İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı yazmışlar. Hayırdır bu arkadaş bağımsız mı giriyor seçime? Şu bile acizliğinizin kanıtı😀 https://t.co/kmibzVPB6W — Berkuuuuşş (@berkus94) March 20, 2024

Şunu Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş yapsa şu an tüm haber kanalları Ramazan’da içkili mekanların videosunu paylaştı diye tartışıyor, Cumhurbaşkanı mitinglerde TV’lerde izletiyordu. ❤️ https://t.co/B8cqq4hWDU — Muzaffer Yüksel (@srcnyksll) March 20, 2024