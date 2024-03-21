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Ramazan'da bar gezen AKP'li Hamza Dağ'a Cem Yılmaz ve Pegasus çalışanları hatırlatması

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ, Ramazan ayında bar bar gezince, sosyal medyadaki kullanıcılar komedyen Cem Yılmaz ile Pegasus çalışanlarının içkili fotoğraf paylaştıkları için linç edilmesini hatırlattı. Kimi AKP’liler de Dağ’a tepkili.

Siyaset
  • 21.03.2024 10:06
  • Giriş: 21.03.2024 10:06
  • Güncelleme: 21.03.2024 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan'da bar gezen AKP'li Hamza Dağ'a Cem Yılmaz ve Pegasus çalışanları hatırlatması

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yanına CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi de alarak kentteki barları gezdi. 

Bu anlara ait video AKP’li Çelebin’nin hesabından paylaşıldı. Çelebi bu paylaşımına “Zalım geceler, Hamza Dağ her an karşınıza çıkabilir…” yazdı. AKP’li Dağ’ın sosyal medya hesabından hangi partinin adayı olduğunu yazmaması da dikkat çekti.

AKP’li Hamza Dağ’ın barları gezip buradan görüntü paylaşması akıllara Cem Yılmaz ile Pegasus çalışanlarının içkili fotoğraflar paylaştığı için linç edilmesini hatırlattı. AKP’li olduğu anlaşılan bazı kullanıcılarsa Dağ’a bu görüntüler nedeniyle tepkili. Bunu CHP'li veya başka bir partinin adayının yapması durumunda AKP'li siyasetçi, medya ve trollerin ne tür kampanyalar yürüteceğini tahmin edenler, iktidarın çelişkilerine dikkat çekti. 

Bu olayları hatırlatarak Ham Dağ’a tepki gösteren bazı kullanıcıların mesajları şöyle:

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