Ramazan öncesi 'ucuz et' kuyruğu: "En aşağı 600-700 kişi var"

Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan 'ucuz et' kuyruğu, Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kuyrukta bekleyen yurttaşlardan "En aşağı 600-700 kişi var. Yedi buçukta geldim. Kısmet alabilirsek alacağız kalırsa" dedi.

Alım gücü gün geçtikçe daha da düşen yurttaş ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde et kuyruğuna giriyor. Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazasının önündeki yoğunluk, Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala daha arttı.

Yurttaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30’da açılan ESK satış mağazasının erken saatlerde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor.

Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, bir kilo dana kıyma 229 liradan, kuşbaşını ise 259 liradan alıyor. Kasaplarda ise dana kıyma 430 liradan, kuşbaşı da 450 liradan satılıyor.

"HER ŞEYLER ALDI BAŞINI GİTTİ, PAHALI"

ESK satış mağazası önünde 2-3 kilo gelen bir paket kıyma alabilmek için bekleyen Hüseyin Selbes, "Her şeyler aldı başını gitti, pahalı. Pahalılık olduğundan kasaba varıyoruz 400 lira et, 400 lira kıyma. Burası daha hesaplı olduğu için, baksana en aşağı 700 kişi var, 600-700 kişi var. Yedi buçukta geldim. Kısmet alabilirsek alacağız. Sıra gelirse alacağız, kalırsa, kalmazsa havamızı alacağız. Ramazan hazırlığı için geldik" dedi.

"DAHA UCUZ, KASAPLARA GÖRE YARI YARIYA FİYAT"

Kuyrukta bekleyen emekli Ertuğrul Cankurtaran da,"7’yi 20 geçe geldim ben buraya. Vallahi umut ediyoruz alacağız. Önümüzde herhalde 100 kişi var. Yüz de arkada iki yüz kişi var tahminim. Emekli adamız ne yapacağız? İstediğiniz kadar vermiyorlar ki. Onlar istediği kadar veriyor. Birer paket veriyorlar. Bir paket kıyma, bir paket kuşbaşı etleri var. Daha ucuz, kasaplara göre yarı yarıya fiyat" diye konuştu.