Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram ramazan pidesinin fiyatının 15 lira olacağını bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara’da 250 gram pidenin fiyatının 15 liradan satılacağını belirten Balcı, "Türkiye’nin hiçbir yerinde pide fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacak" ifadelerini kullandı.

Balcı, şöyle devam etti: "İstanbul’da da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir."

Halil İbrahim Balcı, ekmekte fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığını aktardı.