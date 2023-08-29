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Rammstein'ın solisti Lindemann hakkındaki cinsel taciz soruşturmasında takipsizlik kararı

Alman metal müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildi.

Dünya
  • 29.08.2023 14:59
  • Giriş: 29.08.2023 14:59
  • Güncelleme: 29.08.2023 15:05
Kaynak: AA
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Rammstein'ın solisti Lindemann hakkındaki cinsel taciz soruşturmasında takipsizlik kararı
Fotoğraf: Vikipedi

Dünyaca ünlü Alman metal müzik grubu Rammstein'in solisti Till Lindemann hakkında başlatılan "cinsel taciz" soruşturmasında Savcılık takipsizlik kararı verdi. 

Berlin Savcılığı, 60 yaşındaki Lindemann'a yönelik birden fazla kişiye cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla yürütülen soruşturmayı durdurdu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaki tüm suçlamalarla ilgili takipsizlik kararı verildi.

Haziran ayında savcılığa Lindemann hakkında çok sayıda suçlama yöneltilmiş, bu suçlamaların mağdur olduğu iddia edilen kişiler tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Lindemann'ın avukatları, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirerek suçlamaları reddetmişti.

1993 yılında kurulan Alman metal müzik grubu, gerek Almanya gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde bazı albümlerindeki parçalarıyla birçok kez müzik listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Rammsteinın solisti Lindemanna cinsel taciz soruşturması
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