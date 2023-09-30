Ramos'un 7 sene önce elinden tuttuğu çocuk başını yaktı

Barcelona'nın Sevilla'yı dün akşam 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü Sergio Ramos kendi kalesine attı. Ramos'un gol attığı pozisyonda topu içeri çeviren 16 yaşındaki Barcelona'lı Lamine Lamal, 7 sene önce oynanan bir El Clasico'da sahaya Sergio Ramos'un elini tutarak çıkmıştı.

Barcelona Sevilla'yı dün akşam oynanan La Liga maçında 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü, bu yaz Sevilla'ya geri dönen ve 16 sezon Real Madrid'de oynayan Sergio Ramos kendi kalesine attı. 76. dakikada gelen golde topu içeri çeviren oyuncu ise Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal'dı.

Bu golün ardından Lamine Yamal'ın, Sergio Ramos'un elini tutarak sahaya çıktığı maç gündem oldu. 2016'da Camp Nou'da oynanan El Clasico'da 9 yaşında olan Lamine Yamal, sahaya Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un elini tutarak çıkmış ve maç önü seremonisine katılmıştı.

MİLLİ TAKIMDA GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde İspanya’nın Güney Kıbrıs’ı konuk ettiği maçta ilk kez milli takım 11’ine giren Lamal ülkesi adına ilk 11 başlayan en genç futbolcu oldu. 16 yaşındaki Yamal, daha önce milli takımda forma giyen ve gol atan en genç futbolcu unvanlarını da elde etmişti.