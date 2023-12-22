Randevu için saniyelerle yarış

Kamu hastanelerindeki randevu krizi büyüyor. Özellikle yan dallardaki hekim eksikliği ve hasta yoğunluğu bazı branşlardan randevu almayı daha da zorlaştırıyor. Yurttaş randevu alabilmek için saatlerce telefon ya da internet başında bekliyor. Romatoloji, endokrinoloji gibi bölümlerde randevular saniyeler içinde doluyor.

Sibel BAHÇETEPE

AKP iktidarının Sağlıkta Dönüşüm programı ile kamu hastanelerindeki randevu sorunu daha da derinleşti. Öyle ki ağız ve çene cerrahisi, endodonti (kanal tedavisi), periodontoloji (diş etleri tedavisi), romatoloji, algoloji (ağrı birimi), çocuk gastroenterolojisi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi gibi yan ve özel dallardan randevu almak neredeyse imkansız hale geldi.

Yan dalların artık hekimler tarafından çok tercih edilmemesi ve sayının giderek azalması, buna karşın hasta sayısının artması nedeniyle randevu bulamayan hastalar saatlerce telefon ve bilgisayar başında randevu almaya çalışıyor. Hastalar ne yapacağını bilmiyor.

Randevu sorununu dile getirdiği için 4 yıl önce kınama cezası alan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Denetleme Kurul üyesi Abuzer Aslan, randevu sorununun her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan Aslan, "Yan dal ve özellikli birimlere kesinlikle randevu bulunamıyor. Örneğin çocuk endokrinoloji, romotaloji, endokrinoloji, özellikle çocuk kardiyoloji, diş alanında da periodontoloji yani diş eti uzmanı, ağız ve çene cerrahisi, kanal tedavisi denen endodonti bölümü gibi bölümlere randevu bulmak çok zor. Hastalar aylarca önce branş randevusu bulmaya çalışıyor. Eğer hekim yan dala sevk ederse bu kez o birimden randevu almaya çalışıyor. Hastalar bunun için günlerce hatta bazen aylarca bekliyor. Ardandan örneğin diş hekimine gitti, orası ağız çene cerrahisine sevk ediyor. Yan dal randevularını almak çok daha zor. Özellikle ağız ve çene cerrahisinde böyle. Her sabah saat 10.00'da sistem randevuyu açıyor. Saniyeler içinde o randevular doluyor" dedi.

Abuzer Aslan

SES Şişli Şube Eski Eşbaşkanı

Aslan, şöyle devam etti:

Kışkırtılmış sağlık hizmeti, hastaneleri ticarethane ve hastaların müşteri olarak gören, hekimlere de 'giderlerse gitsinler' diyen bir iktidar bu sorunu çözülemez. Bir hasta, hekime randevu aldığında onlarca randevu almak zorunda kalıyor, oradan oraya gidiyor. Çünkü koruyucu sağlık hizmeti sıfırlandı. Sevk sistemi ortadan kaldırıldı. Şuan tüm sağlık emekçileri ücretli köle olarak çalışıyor. Artık hastanelerde kuyruklar yok çünkü kuyruklar evlerde bilgisayar başında ve telefon ucunda. Yüzbinlerce insan randevu alamıyor. Aynı zamanda yan dal uzmanlıklar yine hiçbir şekilde randevu bulunamıyor çünkü sağlık sistemi çökmüş durumda."

Yurttaş randevu alabilmek için telefon başında saatlerce bekliyor.

∗∗∗

GÜNDE 100’DEN FAZLA HASTA

Okmeydanı Ağız ve Diş Hastanesi’nin yoğunluğundan da bahseden Aslan "Örneğin ağız ve çene cerrahisi saniyeler içinde randevular doluyor. Periodontoloji de yine aynı. Çünkü binlerce insan aynı anda randevu almaya çalışıyor ve alamıyor. Bazen sistem donuyor. En fazla hastaların mağdur olduğu hastane burası. Çünkü ağız çene cerrahisine sevk edilmiş çok sayıda hasta var mesela. Ağzı şişmiş, dişi çekilmesi gereken hasta ağız ve çene cerrahisinden randevu almakta çok zorlanıyor. Hekimler de çok yoğun. Burada bir acil nöbet kliniğinde 100’ün üzerinde hasta bakılıyor. Bu hekim arkadaşlarımız bu sürede işlem yapamaz" dedi.