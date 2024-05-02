Rant sevdalısı AKP’ye karşı omuz omuzayız

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerdeki emekçiler meydanları doldurdu. AKP’nin rant politikalarını eleştiren yurttaşlar, “Rant sevdasının neden olduğu depremin ardından 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Enkaz öylece dururken dayanışmayla yaraları sarıyoruz” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerde de 1 Mayıs’ta işçiler ve emekçiler sokaklara dökülerek haklarını savundu.

Kentlerin sembolik meydanlarında başta ekonomik olmak üzere birçok sorunu haykırdı. AKP iktidarına seslenen yurttaşlar ve depremzedeler, afet bölgesinin unutulmasına tepki gösterdi. AKP İktidarının rant politikalarına tepki gösteren yurttaşlar, “Rant sevdasının neden olduğu 6 Şubat depreminin ardından 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Üzerinden geçen bir seneyi aşkın süreye rağmen depremin yarattığı enkaz öylece dururken emekçiler dayanışmayla yaralarını sarmaya çalışıyor” dedi.

Öte yandan AKP’nin baskıcı politikalarına, hayat pahalılığına karşı isyan eden işçiler ise sokaklara dökülerek meydanları doldurdu.

Depremden etkilenen 11 il ile Orta Anadolu ve Trakya’da yapılan mitinglerin bazıları şöyle:

• HATAY

O koltuklara irademizle geldiniz!

Depremde yerle bir olan Hatay’da afetzede yurttaşlar çeşitli yollardan Defne ilçesindeki Maksim Alanı’na yürüdü. Afetzede emekçi yurttaşlar sık sık yoksulluğa ve güvencesizliğe dikkat çekerek slogan attı. Antakya ve Defne ilçelerindeki yaklaşık 207 hektarlık alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesini de anımsatan yurttaşlar “Susma haykır Rezerve hayır” sloganı attı. Burada konuşan afetzedeler, “Depremle evlerimiz yıkıldı. Şimdi küçücük bahçelerim var. Geçimimi oradan sağlıyorum. Lütfen onlara dokunmayın. Biz nereye gidelim? Mahallemizi sermayeye teslim etmeyeceğiz. Evlerimizden atmak istiyorlar. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bazılarımızın evleri sağlam, 15 gün içinde tahliye etmemizi istiyorlar. Biz çıkmayacağız. Benim irademle gittiğiniz koltuklarda neden bugün yanımızda değilsiniz?” diye sordu.

• OSMANİYE

Osmaniye’de KESK, DİSK, Birleşik Kamu İş ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin oluşturduğu tertip komitesinin çağrısıyla bu yıl ilk kez 1 Mayıs mitingi gerçekleştirildi. EMEP, CHP, DEM ve TKP üyelerinin de katıldığı miting Rahime Hatun Mahallesi Salı Pazarı’nda düzenlendi. Kutlamaya yaklaşık 500 emekçi katıldı. Ekonomik zorluklar karşısında işçilerin vergi ve kadro taleplerinin öne çıktığı mitingde, AKP’nin baskıcı politikalarına, hayat pahalılığına karşı işçilerin emekçilerin, halkların birlikte mücadelesinin öneminde vurgu yapıldı. Öte yandan 1 Mayıs önceki yıllarda basın açıklamaları ile kutlanıyordu.

• ANTEP

Ücretlerimiz insanca yaşamaya yetmiyor

Antep'te DİSK, KESK, TÜRK İŞ, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği, CHP, DEM Parti, EMEK Partisi, Türkiye İşçi Partisi, BİRTEK-SEN ve SOL Parti’nin yer aldığı kutlamaya binlerce işçi katıldı. İşçiler adına konuşma yapan Başpınar Halı dokuma işçisi Mikail Kılıçalp şunları söyledi: "Fabrikalarda sömürdükleri emeğimiz, alınterimiz bu kentin patronlarına yetmiyor. Çünkü çocuklarımızı okutacak, insanca yaşamaya yetecek bir ücret veremeyecek kadar çok paraya ihtiyaçları var. Çünkü doymak bilmiyorlar! Emeğimizi, etimizi, kanımızı, ömrümüzü yedikçe semiriyor, semirdikçe daha çok sömürmek istiyorlar. İşte bu yüzden, bizim emeğimiz, etimiz, kemiğimiz yetmediği için, çocuklarımızı da atölyelerde, adı okul olan MESEM’lerde etiyle kemiğiyle çocuk işçi olarak patronların hizmetine sunuyoruz.”

• ADANA

Müdahaleye karşı eylem yaptılar

Adana’da işçiler 3 ayrı 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. İşçiler kadro talebi ile TİS’lerle alınan ücretlerin zamlarla ve vergilerle asgari ücret seviyesine yaklaşması karşısında insanca yaşayacak ücret talebinde bulundu. Öte yandan Adana Kasım Gülek Köprüsü'nde yürüyüş yapmak isteyen emekçilerin alana girmesi polisler tarafından engellendi. İşçiler girişin açılmaması durumunda mitingi başlatmayacaklarını belirterek oturma eylemi yaptılar. İşçiler sloganlar atarak yasağa tepki gösterdi.

• MALATYA

Depremleri çok hızlı unuttular

Malatya’da 1 Mayıs, Emeksiz Meydanı’nda gerçekleştirilen miting ile kutlandı. Emekçiler açlık sınırının altında kalan maaşlara, temel gıda ürünlerine gelen zamlara, üretici köylüler ise mazot ve gübreye gelen zamlara tepki gösterdi. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan KESK dönem sözcüsü Nevzat Millioğlu, 6 Şubat depremini anımsatarak AKP iktidarının rant politikalarına tepki gösterdi. Millioğlu, “Rant sevdasının neden olduğu 6 Şubat depreminin ardından 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Üzerinden geçen bir seneyi aşkın süreye rağmen depremin yarattığı enkaz öylece dururken işçiler, emekçiler dayanışmayla yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu depremle yıkılan sadece kentler olmadı bilimsel liyakatten uzak devletin kurumları da çöktü. Bizi ayağa kaldıran ilk eli uzatan ise dayanışmamız, örgütlülüğümüz oldu. Bir kere daha gördük ki bir toplumun en büyük gücü bizlerin örgütlü gücüdür” dedi.

• SİVAS

Hakkımız hiçbir zaman gasp edilemez

KESK Sivas Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Ethembey Parkı önünde toplanan emekçiler Caddesi’nden miting alanına yürüdü. KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Şube Başkanı İbrahim Kılıç tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu ses en temel hak ve özgürlüklerin gasbedilmesine karşı yükselen isyanın sesidir. Bu çığlık, onca emeğimize rağmen hâlâ insanca yaşama koşullarına sahip olamayışımızın sebebinin, ülke kaynaklarının rantçılara, sermaye sınıfına, faize, saraylara, şatafata, silaha ve savaşa peşkeş çekiliyor olmasının çığlığıdır" dedi.

• EDİRNE

Bir ağızdan ‘Dur’ diyoruz

Trakya illerinde ise yurttaşlar sokaklara çıkarak haklarını istedi. Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü. DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, 1 Mayıs'ı daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıladıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşarak ekmeğimizin her gün küçülmesine, adalet terazisinin bozulmasına en temel hak ve özgürlüklerimizin gasbedilmesine hep bir ağızdan 'Dur' diyoruz" dedi. Kırklareli Lüleburgaz’da da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yurttaşlar meydanları doldurdu.

• ISPARTA

‘Ücretler yetersiz’

Akdeniz’de de alanlara inen işçiler ve emekçiler, meydanlarda bir araya gelerek 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Antalya'da sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri Aydın Kanza Parkı'nda toplandı. Grup, ardından slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar davul ve zurna eşliğinde halay çekti, emek ve dayanışma gününü kutladı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na sona erdi. Isparta'da ise kutlamalar 6 Mart Spor Salonu'nun önünde başladı. Ellerindeki dövizlerle yürüyen grup, tren istasyonunda basın açıklaması yaptı. Burdur'da ise Çatalpınarı mevkisinde toplanan işçi sendikaları üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyüş başlattı. Gazi Caddesi'nden geçen kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Emekçiler, 6 Şubat depremlerinden sonra geçim sıkıntısının arttığına dikkat çekerek aldıkları ücreti eleştirdi.