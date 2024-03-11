Rant ve başıboşluk sayesinde Kadıköy’ün yeni bir gölü oldu!

Kadıköy'ün Koşuyolu Mahalle’sinde Taşyapı’nın 40 katlı otel için açtığı ancak tamamlayamadığı projenin hafriyat alanı ihmalden göle döndü. Apple Maps, bu alanı bir 'göl' olarak verilerine ekledi.

Haber Merkezi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu Mahallesi’nde eski Darüşşafaka arazisinde Taşyapı A.Ş. tarafından yapılmak istenen 40 katlı otel için temel açıldı ancak proje tamamlanmadı. 2007'de arazisi satın alınan, 2015 yılında da inşaat çalışması başlatılan proje, 2017'ye kadar tamamlanamadı. Açık çukur halinde başıboş bırakılan bu alan hafriyat gölüne döndü.

Avrasya Tüneli Asya girişinin kenarında seneler önce başlanan bir temel çukuru vardı. İnşaat hiç başlamayınca tüm çukura su doldu.



Bu çukur yakın zamanlı bir güncellemeyle Apple Maps'e göl olarak eklenmiş!



Kadıköy'ün yeni bir gölü oldu. Hoşgeldin hafriyat gölü. pic.twitter.com/iWMQxzbA90 — Akın Ömeroğlu (@akinomeroglu) March 11, 2024

X kullanıcısı Akın Ömeroğlu, söz konusu alanın suyla dolması üzerine Apple Maps'in burayı 'göl' olarak verilerine eklediğini paylaştı. Alan, Google Maps'te ise halen arazi olarak görünüyor.

BirGün de, 2015, 2017, 2022 ve günümüzden bu alanın uydu görüntülerini çıkardı.

Görüntülerde alanın göle dönüşümü şöyle:

Mayıs-2015

Eylül-2015

Nisan-2017

Temmuz-2017

Ağustos-2022

Mart-2024

Söz konusu görüntüleri X hesabından paylaşan Akın Ömeroğlu isimli kullanıcı, “Her ne kadar hem mezarlıktaki kuşlar hem de martılar için bir kaynak olsa da yazın tahmin edeceğiniz gibi burası inanılmaz sinek yapıyor” notunu da düştü.

PROJENİN GEÇMİŞİ

İstanbul Koşuyolu'nda, yurttaşların tepkisini çeken, başlatılan imza kampanyası ve yapılan itirazlar sonucunda otel inşaatı durdurulmuş, inşaat alanının mühürlenmesine karar verilmişti. Darüşşafaka Cemiyeti’nin hastane yapmak istediği E-5 Karayolu kenarındaki dev araziye imar izni verilmemiş, 2005 yılında Taş Yapı ile Selçuk Ecza Deposu ortaklığı araziyi 7 milyon dolara satın almıştı. İmar Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesine rağmen Taş Yapı, Dubai’deki lüks otel Burj El Arap'a benzer 40 katlı 3 bloktan oluşan bina dikmek istemişti. Belediye projeyi iptal etmesine rağmen kısmen değiştirilen proje Kadıköy Belediyesi tarafından onaylanmıştı. Bunun üzerine apar topar başlayan inşaatla civardaki pek çok ağaç kesilmiş, inşaat alanı mezarlıkların içine kadar sızmıştı.

Koşuyolu halkının hukuki mücadelesi sonuç vermiş, İstanbul 11. İdare Mahkemesi inşaatı durdurmuştu. Bu karar ise istinaf mahkemesinde usuli gerekçelerle bozulmuştu.

Kuzey Ormanları Savunması, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri’nin protesto ettiği proje hakkında gönüllüler şu açıklamayı yapmıştı: “Koşuyolu halkının idare mahkemesinde kazandığı davada, bölge idare mahkemesi 2 kere reddedilen Taşyapı’nın itirazlarını kabul etmişse de mahalleli bu kararı temyiz etti. Bu projenin devamı halinde tüm Koşuyolu’nun temiz havası, güneşi engellenecek, binalar rüzgar ve güneşin önüne set çekecek, ekolojik denge tümden bozulacak, semtin trafiği felç olacak, çocukların oyun alanları, halkın yaşam alanları ve mahalle kültürü yok olacak. Taşyapı şirketi, Validebağ Korusu’nun bitişiğine yaptığı Taşyapı Koşuyolu Koru Evleri ile de semtin her iki girişine beton kütleleri koyarak yaşam alanlarını yok ediyor. Rant hırsı ile doğayı zehirleyen projeler üretenler, şehrimize de büyük zararlar veriyor. Taşyapı ve tüm rant peşinde, doğa düşmanı şirketler, yaşam alanlarımızdan ellerini çeksin.”