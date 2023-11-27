Rantsal dönüşüme karşı Şahintepe Halk Dayanışması’nın bürosu açıldı

Şahintepe Mahallesi’nde rantsal dönüşüme karşı mücadele eden Şahintepe Halk Dayanışması’nın büro açılışı gerçekleştirildi. Şahintepe Halk Dayanışması adına açıklama yapan Ceren Gövenç, "60 binden fazla insanın yaşadığı mahallemizin Aşık Veysel tarafı Kanal İstanbul geçeceği gerekçesiyle sürgün edilmek istenmiştir" dedi. SOL Partili Enis Çiçek ise, "Sizlerin yanınızdayız. Ne zaman ararsanız sizlerle dayanışma içerisinde olacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

İstanbul Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde rantsal dönüşüme karşı mücadele eden Şahintepe Halk Dayanışması’nın bürosu açıldı. Büronun açılışına Mekanda Adalet Derneği, Munzur Çevre Derneği, Gönül İzi Derneği, SOL Parti, TİP İlçe Teşkilatı, CHP İlçe Teşkilatı ve Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Nizamettin Kümeç ile Av. Gül Altay katıldı.

Şahintepe Halk Dayanışması adına açıklama yapan Ceren Gövenç iki yıldır mücadele ettiklerini belirterek “60 binden fazla insanın yaşadığı mahallemizin Aşık Veysel tarafı Kanal İstanbul geçeceği gerekçesiyle sürgün edilmek istenmiştir. Mahallemizin yukarı tarafı ise Başakkent A.Ş.’nin rant sahası haline gelmiştir. Bunca insanın, komşumuzun yaşadığı mahallede, söz hakkımız, barınma hakkımız elimizden alınmak istenmektedir. Biz Şahintepe Halk Dayanışması olarak en başta mahalleli olarak bu zulmü kabul etmiyor ve zorbaların karşılarında duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Gövenç sözlerine şöyle devam etti: “Dayanışma bürosu, sadece davalarımızın yürütüldüğü bir mekân değil, mahalle halkının mücadelesinin de merkezi olacaktır. Dayanışma büromuz mahalle halkını ve bizleri, yaptığımız paneller ve atölyelerle ileriye taşıyacaktır. Büromuzun, bizler için bir buluşma noktası, fikir alışverişi, toplantılar ve sosyal etkinlikler yaptığımız bir mekân olmasını hedeflemekteyiz.”

Yapılan açıklamadan sonra söz alan Av. Gül Altay, “Mahalle halkının onurlu mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu” ifade etti. Altay konuşmasında, hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceklerini aktardı.

“SERMAYEYE KARŞI HER MÜCADELE DEĞERLİDİR”

Açılışa desteklerini sunan Munzur Çevre Derneği adına söz alan Nesimi Ataş, “Emekçi mahalleleri sermayenin çıkarları yönünde dönüştürmek isteyenlerin karşısında yükseltilen her mücadele bu sebeple önemli ve değerlidir. Birliğinizi ve mücadelenizi ileri mevzilere taşıdığınız açılışınızı coşkuyla selamlıyor, mücadelenizde başarılar diliyoruz” İfadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA İÇİN OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

SOl Parti adına söz alan Enis Çiçek, “Bizim değerlerimizden rant kaynakları yaratmak için her türlü oyunu oynayacaklar. Biz ise ne yapacağız, Tozkoparan’daki Kazdağları’ndaki, Artvin’deki insanların yaptıkları gibi fiili meşru mücadelemizi yürütmemiz gerekiyor. Bizler SOL Parti olarak sizlerin yanınızdayız. Ne zaman ararsanız sizlerle dayanışma içerisinde olacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANI RANTA SAHİP OLMA DERDİNDE”

Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Nizamettin Kümeç, “Yetki devirleriyle ilgili sıkıntılarda mahallenizde bu meseleleri takip eden, güç birliği yapan arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Daha önce Şahintepeli komşularınızın yaptığı gibi, meclis konuşmalarını takip eden komşularınız, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ne derece agresif duruma geldiğini izledi. Ve Kartoğlu burada, özellikle Şahintepe’de dönüşüm, kentsel dönüşüm adı altında, ranta sahip olma derdinin içerisinde” ifadelerini kullandı. Kümeç, barınma hakkı mücadelesi veren Şahintepelilerin yanında olduğuna vurgu yaptı.