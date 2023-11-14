Rapçi Çağrı Sinci, yeni şarkısında Selçuk Kozağaçlı'nın konuşmasına yer verdi

Rapçi Çağrı Sinci, ‘Prometheus’ adlı şarkısında tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın sözlerine yer verdi.

Rapçi Çağrı Sinci, tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın konuşmasını kullandığı ‘Prometheus’ adlı şarkısını yayınladı.

Sinci yeni şarkısında, 2017’den bu yana cezaevinde olan Kozağaçlı’nın “Yaşamın kendisi değil kutsal olan; kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam, kutsal olan güvenli bir yaşam, kutsal olan haysiyet sahibi bir yaşam" ifadelerine yer verdi.

Şarkıda ayrıca Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın da adı geçiyor.

Sinci, şarkısını Youtube kanalından “Herkes için adil, onurlu, güvenli ve en önemlisi özgür bir yaşam diliyorum!” notuyla paylaştı.

ÇHD ise sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın da söylediği gibi “yaşamın kendisi değil kutsal olan, kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam”



Onurlu yaşam çağrısının sokakta, mahkemelerde, hapishanelerde sesi olmuş avukatları serbest bırakın!#tutsakavukatlaraözgürlük https://t.co/JFHczxpUfc — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) November 13, 2023

“Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın da söylediği gibi ‘yaşamın kendisi değil kutsal olan, kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam’ Onurlu yaşam çağrısının sokakta, mahkemelerde, hapishanelerde sesi olmuş avukatları serbest bırakın!”