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Rapçi Eypio ameliyat oldu

Apandisiti patlayan rapçi Eypio ameliyata alındı. Eypio’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kültür Sanat
  • 25.11.2023 13:04
  • Giriş: 25.11.2023 13:04
  • Güncelleme: 25.11.2023 13:07
Kaynak: Haber Merkezi
Rapçi Eypio ameliyat oldu

2016 yılında ‘Günah Benim’ adlı şarkısıyla tanınan rapçi Eypio (Abdurrahim Akça) apandisit ameliyatı oldu.

Konser öncesi sancılanan 40 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eypio, operasyon öncesi sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim.”

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