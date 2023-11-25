Rapçi Eypio ameliyat oldu
Apandisiti patlayan rapçi Eypio ameliyata alındı. Eypio’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
2016 yılında ‘Günah Benim’ adlı şarkısıyla tanınan rapçi Eypio (Abdurrahim Akça) apandisit ameliyatı oldu.
Konser öncesi sancılanan 40 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eypio, operasyon öncesi sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
“Apandisit patladı. Ameliyattan sonra görüşürüz. Arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ederim.”
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