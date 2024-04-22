Rapor: Afrika’daki milyoner sayısı artacak

‘2024 Afrika Varlık Raporu'na göre ekonomik zorluklara rağmen 2033 yılına kadar Afrika’daki milyoner sayısında yüzde 65'lik dev bir artış öngörülüyor.

Henley & Partners ve New World Wealth’ın ortaklaşa yayınladığı ‘2024 Afrika Varlık Raporu'na göre, Afrika kıtasında şu anda sahip olunan toplam yatırım yapılabilir servet miktarı 2,5 trilyon dolar seviyesinde yer alırken, kıtadaki milyoner nüfusu önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 65 artacak.

Afrika genç ve hızlı büyüyen nüfusa, doğal kaynakları ve geniş coğrafyası ile yatırım olanakları açısından en büyük potansiyeli barındırıyor.

9’uncusu hazırlanan rapora göre; Afrika'da şu anda 1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip 135 bin 200 yüksek net değerli bireyin (HNWI), 100 milyon dolar veya daha fazla değere sahip 342 santi-milyonerin ve 21 dolar milyarderin yaşadığını ortaya koyuyor. Afrika'nın '5 Büyük' servet piyasası; Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Kenya ve Fas ile birlikte kıtadaki milyonerlerin yüzde 56'sını ve milyarderlerin yüzde 90'ından fazlasını barındırıyor.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, raporla ilgi yaptığı değerlendirmede şu anda dünyanın en zenginlerinden biri olan Elon Musk da dahil olmak üzere 54 Afrika doğumlu milyarderden ancak 21'inin hala kıtada yaşamasına rağmen kıtadaki dev potansiyelle milyoner sayısının artacağını belirterek “Milyoner sayısındaki artışın Afrika’yı dünyanın en büyük servet piyasalarından biri olarak yükseltecek” dedi.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLARI

Milyoner nüfusunun yüzde 20 azaldığı zorlu bir son on yıla rağmen, Güney Afrika 37 bin 400 milyoner, 102 santi-milyoner ve 5 milyarder ile diğer Afrika ülkelerinin iki katından fazla milyonere ev sahipliği yapmaya devam ederken, Güney Afrika’yı 15 bin 600 milyoner, 52 centi-milyoner ve 7 milyarder ile Mısır takip ediyor. Afrika'nın En Zengin 10 Ülkesi arasında; Nijerya 8 bin 200 zengin ile 3. sırada yer alırken, onu Kenya 7 bin 200 milyoner ile Fas 6 bin 800 milyoner ile Mauritius 5 bin 100 milyoner ile Cezayir 2 bin 800 milyoner ile Etiyopya 2 bin 700 milyoner ile Gana 2 bin 700 milyoner ile Namibya ise 2 bin 300 milyoner ile takip ediyor.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ BÖLGESİ OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Önümüzdeki on yıl içinde Mauritius, Namibya, Fas, Zambiya, Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerde yüzde 80'in üzerinde milyoner artışı yaşanması bekleniyor. İstikrarlı yönetimi ve elverişli vergi rejimiyle Mauritius'un, dünyanın en hızlı büyüyen servet piyasalarından biri olarak konumlanarak yüzde 95'lik kayda değer bir büyüme oranı yaşayacağı öngörülüyor. Namibya da 2033 yılına kadar yüzde 85'i aşacağı tahmin edilen etkileyici bir yüksek net değerli büyüme için hazırlanıyor. Hem Mauritius hem de Namibya küresel yatırımcıları çekmek için yatırım göçü yolları sunmaya devam ediyor.

Güney Afrikalı ünlü siyasi yorumcu, gazete köşe yazarı ve çok satan yazar Justice Malala, 2024 Afrika Zenginlik Raporu'nda IMF tarafından yüzde 4 olarak öngörülen büyüme ile Sahra Altı Afrika'nın 2024 yılında Asya'dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi olacağını belirtiyor.

Şehir düzeyinde Johannesburg, 12 bin 300 milyoner, 25 santi-milyoner ve 2 milyarder ile Afrika'nın en zengini olarak yerini koruyor. Cape Town 7 bin 400 milyoner, 28 santi-milyoner ve 1 milyarder ile onu yakından takip ediyor. Kahire (7 bin 200 milyoner), Nairobi (4 bin 400) ve Lagos (4 bin 200) da önemli kentsel zenginlik merkezleri olarak öne çıkıyor.

AFRİKA’NIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

Cape Town kenti, m2 başına 5 bin 600 ABD doları değerindeki birinci sınıf konut alanlarıyla başı çekmeye devam ediyor. Mauritius'taki Grand Baie, 200 ila 400 m2'lik birinci sınıf bir daire için m2 başına 5.000 dolar ile hemen arkasından geliyor.

Chas Everitt International emlak grubunun CEO'su Berry Everitt, raporda Afrika'yı ve özellikle de Güney Afrika'yı küresel lüks emlak sektöründe yükselişte olduğunu belirtiyor.