Raporlara rağmen beraat ettirildi!

Zihinsel engelli B.A.’ya cinsel saldırıda bulunan rehabilitasyon merkezi şoförü Ali Akbal cezasına itiraz etti. Mahkeme daha önce 28 yıl 2 ay hapis cezası verdiği Akbal hakkında bu sefer beraat kararı verdi.

İsmail ARI

Yargı, zihinsel engelli B.A.’ya cinsel saldırıda bulunan rehabilitasyon merkezinin servis şoförü Ali Akbal için tartışma yaratacak bir karara imza attı. Akbal hakkında tüm delillere rağmen beraat kararı verildi.

Mamak’taki özel rehabilitasyon merkezinin servis şoförü Ali Akbal, 20 yaşındaki zihinsel engelli B.A.’ya 2 Şubat ve 9 Şubat 2022 tarihlerinde cinsel saldırıda bulundu. Olayı öğrenen rehabilitasyon merkezinin yetkililer ile B.A.’nın ailesi Emniyet’e giderek şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akbal, 25 Şubat 2022’de çıkarılan yakalama kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Akbal

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşananlar şöyle anlatıldı: “Mağdur yüzde 50 zeka geriliğinden mustarip ve rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olan Ali Akbal ile servis aracında yalnız kaldı. Akbal, mağduru boş bir araziye götürüp aracın kapılarını kilitleyerek cinsel saldırıda bulundu. 9 Şubat 2022’de yine servis aracının kapısını kilitleyerek cinsel saldırıda bulundu. Bıçağı mağdurun boğazına dayayarak yaşananları kimseye anlatmaması için tehdit etti.”

İKİ YIL TUTUKLU KALDI

Akbal, ifadelerinde “Zihinsel engelli kadının kendisine husumet beslediğini” iddia etti. Yapılan muayenenin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda “cinsel saldırı” doğrulandı. Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın raporunda da “B.A.’nın beyanlarına itibar edilebileceği” vurgulandı. 22 Aralık 2022 tarihinde ise mahkeme tutuklu yargılanan Akbal’a, “silahla tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından toplam 28 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Fakat Akbal’ın itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 17. Ceza Dairesi, “mahkeme kararının hukuka uygun olmadığını” belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Akbal hakkında beraat kararı verildi.