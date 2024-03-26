Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na hakaret!

Rasim Ozan Kütahyalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ederek, "Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti.

Katıldığı yayında İmamoğlu'na hedef alan Kütahyalı, "Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için..." ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, şöyle devam etti: "Bak bugün tweet atım CHP’li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu işler. CHP’li delegelere rüşvet verdin devlet karışmıyor, ben bildiğini biliyorum raporunu okudum. İlgili devlet kurumunun CHP’li delegelere nasıl rüşvet dağıttığının raporunu okudum, okuduğum gün söyledim."

Kütahyalı, "Devletten de korkmam gider açıklarım. Adam tutmaya adam kullanma yaparsan kazansan da elinde kalır!" ifadelerini kullandı.