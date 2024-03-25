Razgatlıoğlu İspanya’da üçüncü oldu

Spor Servisi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’da yapılan ikinci ayağının ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya hafta sonunda üç podyum başarısı gösterdi. Yarışta Aruba Ducati’den Alvaro Bautista birinci, aynı takımdan İtalyan Nicolo Bulega ise ikinci oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Portekiz’de düzenlenen ikinci ayağında 20. oldu. Damalı bayrağı ilk gören Fantic takımının İspanyol pilotu Aron Canet, Moto2’de ilk yarış galibiyetini elde etti.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü ise 25. cepten başladığı mücadeleyi 20. sırada tamamladı. Moto2’de kariyerinin ilk sezonunu geçiren Deniz, Katar’daki ilk yarışı 15. sırada bitirmişti.