RC Endüstri direnişi sonuç verdi

Emek Servisi

Sivas'ta RC Endüstri fabrikasında kötü çalışma koşullarına karşı sendikaya üye olan işçilerin 20 günlük direnişi sonuç verdi. İşveren sendika ile görüşmeyi kabul etti.

RC Endüstri'de çalışan işçiler DİSK’e bağlı Nakliyat İş' e üye olmuş, işçilerden 6’sı tazminatsız şekilde işten atılmıştı. İşçiler arkadaşlarına destek vermek için direniş başlattı.

İşçiler direnişlerinin 20'inci gününde toplu iş sözleşmesi sürecinin başlaması ve atılanların geri alınması için kendilerini fabrikaya kapattı. İşçiler 8 saat süren eylemlerini işverenin sendika yönetimiyle görüşmeyi kabul etmesiyle sonlandırıldı.