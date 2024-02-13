Real Madrid'de Jude Bellingham sakatlandı

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham sakatlandı. Bellingham'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'in dünya yıldızı orta saha oyuncusu Jude Bellingham sakatlandı. 20 yaşındaki İngiliz oyuncunun sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'in cumartesi günü lig 2'ncisi Girona'yı kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydeden Bellingham, sakatlığı nedeniyle 56'ncı dakikada oyundan alındı.

Takımını 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra bileği burkulan Bellingham, kısa bir tedavinin ardından sahaya döndü ve takımının 3'üncü golünü de kaydetti. Maça daha fazla devam edemeyen Bellingham 56'ncı dakikada oyundan alındı.

4 MAÇ KAÇIRACAK

Bellingham'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Belligham, bu süreçte bu akşam oynanacak Leipzig maçının yanı sıra Rayo Vallecano, Sevilla ve Valencia maçlarını da kaçıracak. İngiliz oyuncunun 6 Mart'ta Leipzig ile oynanacak rövanş maçına yetişmesi bekleniyor.

Bellingham, ligde şu ana kadar kaydettiği 16 golle gol krallığında 1'inci sırada bulunuyor. Bu sezon Madrid ekibinde forvet arkası oynayan Bellingham, çıktığı 28 resmi maçta 20 gol 7 asist kaydetti.

Real Madrid'de Antonio Rüdiger'in sakatlığı da sürüyor.