Real Madrid duyurdu: Arda Güler, ABD kampından ayrılıyor

Milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı.

Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için ABD kampından ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.

Arda Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.