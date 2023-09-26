Real Madrid duyurdu: Arda Güler tekrar sakatlandı
Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in sakatlandığını duyurdu. Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler tekrar sakatlandı.
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada Arda Güler'in sol rektus femoris kasından sakatlandığı belirtildi.
Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında sakatlanan Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte bu sezon forma şansı bulamamıştı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti yarın (27 Eylül Çarşamba) günü oynanacak olan Las Palmas mücadelesinde Arda Güler'e forma şansı verebileceğini söylemişti.