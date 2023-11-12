Real Madrid'in baş sağlık görevlisi Mihic'in işine son verildi

Real Madrid'de Arda Güler başta olmak üzere birçok futbolcunun sakatlıklarının nüksetmesi Niko Mihic'i görevinden etti. Real Madrid, kulübün baş sağlık görevlisi Niko Mihic'in görevine son verdi.

Real Madrid, kulübün baş sağlık görevlisi Niko Mihic'i görevden aldı.

NTV Spor'un Marca'da aktardığına göre Mihic'in görevine son verilmesinde bardağı taşıran olayın Arda Güler'in art arda yaşadığı sakatlıklar olduğu haber detayında yer aldı.

Yine haberde Mihic'in, Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sakatlığında genç oyuncunun ameliyat olup olmayacağı konusunda Doktor Leyes ile fikir ayrılığı yaşadığı aktarıldı.

Zira Mihic'in, Arda Güler'in ameliyat olmamasından yana olduğu hatırlatıldı.

Arda Güler gibi geçen sezon da birçok futbolcunun sakatlığında nüksetmeler yaşandığı kaydedilirken, bu isimlerin Benzema, Alaba ve Ceballos olduğu belirtildi.

Niko Mihic 2017 yılından beri Real Madrid'de görev alıyordu.