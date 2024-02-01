Real Madrid'in paylaşımı merak uyandırdı
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2 Şubat 2024 tarihi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımın PSG'nin dğnyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappé transferi olduğu öne sürülüyor.
Kaynak: Spor Servisi
La Liga temsilcilerinden Real Madrid, sosyal medya platformu X'te 2 Şubat 2024 tarihine işaret eden bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda 02/02/2024 tarihi ve takvim emojisi yer aldı.
Paylaşımda bir de video yer aldı.
İspanyol ekibin paylaşımının önemli bir transferin ön duyurusu olduğu tahmin ediliyor.
🗓️ 02/02/2024 🗓️ pic.twitter.com/LJO0JxAG3X— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2024
Eflatun beyazlılar, geride kalan 2 yaz transfer sezonu boyunca Paris Saint Germain'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappé'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
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