Real Madrid'in paylaşımı merak uyandırdı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2 Şubat 2024 tarihi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımın PSG'nin dğnyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappé transferi olduğu öne sürülüyor.

Spor 01.02.2024 13:57 Giriş: 01.02.2024 13:57

Güncelleme: 01.02.2024 14:10 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: Real Madrid (X)

La Liga temsilcilerinden Real Madrid, sosyal medya platformu X'te 2 Şubat 2024 tarihine işaret eden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 02/02/2024 tarihi ve takvim emojisi yer aldı. Paylaşımda bir de video yer aldı. İspanyol ekibin paylaşımının önemli bir transferin ön duyurusu olduğu tahmin ediliyor. 🗓️ 02/02/2024 🗓️ pic.twitter.com/LJO0JxAG3X — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2024 Eflatun beyazlılar, geride kalan 2 yaz transfer sezonu boyunca Paris Saint Germain'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappé'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.