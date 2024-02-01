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Real Madrid'in paylaşımı merak uyandırdı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2 Şubat 2024 tarihi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımın PSG'nin dğnyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappé transferi olduğu öne sürülüyor.

Spor
  • 01.02.2024 13:57
  • Giriş: 01.02.2024 13:57
  • Güncelleme: 01.02.2024 14:10
Kaynak: Spor Servisi
Real Madrid'in paylaşımı merak uyandırdı
Fotoğraf: Real Madrid (X)

La Liga temsilcilerinden Real Madrid, sosyal medya platformu X'te 2 Şubat 2024 tarihine işaret eden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda 02/02/2024 tarihi ve takvim emojisi yer aldı.

Paylaşımda bir de video yer aldı. 

İspanyol ekibin paylaşımının önemli bir transferin ön duyurusu olduğu tahmin ediliyor.

Eflatun beyazlılar, geride kalan 2 yaz transfer sezonu boyunca Paris Saint Germain'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappé'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. 

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