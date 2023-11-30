Recep Gürkan'dan içme suyuna 'sabotaj' iddiası: Bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağım

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda yaşanan renk değişimiyle ilgili, suyun alındığı Kayalıköy Barajı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce izinsiz girilerek, su borularının bağlı olduğu zincirlerin koparıldığını tespit ettiklerini söyledi. Gürkan, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağım" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de içme suyunda 26 Kasım'dan bu yan yaşanan renk değişikliğinin nedenini, Kayalıköy Barajı'ndaki su borularının sisteme bağlı olduğu, zincirlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koparılması olarak açıkladı.

Sudaki renk değişikliği nedeniyle kente içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'na giderek inceleme yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "26 Kasım'da sularımızın rengi çok bozuldu. Adeta çamur gelmeye başladı. Arkadaşlarım hemen buraya geldiler ancak hava şartları nedeniyle bu platforma çıkamadılar. Aşırı yağışlar nedeniyle barajın çeşitli yerlerinden gelen sular barajın rengini ciddi şekilde bozdu.

Bu olayın havalar iyileşmesine rağmen devam etmesi üzerine Başkan Yardımcım, Su ve Kanal Müdürümüz ve İtfaiye Müdürümüz buraya geldiler. Geldiğimizde aşağıdaki borularımıza inen kancanın ucundaki parçanın olmadığını gördük. Bu zincirlerin ucunda da su alma borularımızın olmadığını gördük. Burası Edirne'ye su aldığımız yer. Burası kilitli bir alan ama arkadaşlar geldiğinde kilitlerin olmadığını, kırıldığını ve yok olduğunu gördüler. Bu tespitleri yaparak bana bildirdiler" dedi.

'YAPILAN KASITLI BİR EYLEM'

Yapılanın kasıtlı bir eylem olduğunu vurgulayan Gürkan, "Edirne'deki 200 bin insanın içme suyunu aldığımız bu barajdaki bu platformdaki bu kancalar çok ağır şeyler. Kolay kolay da yerinden çıkmaz. Altı yıldır kullanıyoruz. Anladık ki kancalardan o borular çıkarılmış ve su alma borularımız barajın dibinde. O yüzden Edirne'nin suları çamurlu geliyor. Biz de onları arıtmakla, temizlemekle uğraşıyoruz" diye konuştu.

'ÇAMUR AKMASINI SAĞLAYARAK ELİNİZE NE GEÇTİ?'

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren Gürkan, şunları söyledi:

"Burada şu soruyu sormak gerekir: Seçimler yaklaştı, her seçim öncesi olduğu gibi yine üzerimizde yoğun bir saldırı, yoğun bir bombardıman var. Bunun bana yapılması umurumda bile değil. Ben Edirne halkı için de, partim için de bedel öderim. Ama bunu bu şekilde yaparak, bu kancaları borulardan kurtararak, borulardan çamurun akmasını sağlayarak sizin elinize ne geçti? Edirne halkının, çoluk çocuğun hayatıyla oynayarak bir siyasi çaba için buna değer mi? Allah belanızı versin sizin."